Деликатес с морского дна: дальневосточные гребешки можно попробовать в эти дни в Приморье

Здесь их жарят, парят и употребляют в сыром виде. Повара стараются разделать ракушки и создать из них красивую композицию.

«Особенность приморского гребешка в том, что его можно есть как в готовом виде, так и в сыром. У него три разные структуры - это мантия, молоки и сам гребешок. Он очень полезный», - говорит су-шеф ресторана Алексей Миронов.

Найти японского гребешка можно практически в любой бухте Японского моря. Раковина специально маскируется под слоем гальки. Правилами рыболовства его любительский вылов полностью запрещен. Наказание последует даже за одну ракушку. А если их несколько десятков - наступит уже уголовная ответственность. Поэтому единственная возможность легально попробовать гребешка - приобрести урожай со специализированных ферм.

Буйки над водой обозначают грядки. А под ними в садках, на полочках, растет гребешок. Во время нереста плавающие в воде личинки оседают на сетки. И нужно четыре года на то, чтобы моллюск вырос до товарного размера - с ладонь взрослого человека.

«Мы его не подкармливаем, никаких удобрений. В воде достаточно планктона. Потому что он питается фитопланктоном», - говорит технолог морской фермы Светлана Богачева.

Ценится только живой гребешок. Поэтому его упаковывают в термоконтейнеры и перекладывают льдом. В таком виде отправляют даже в Москву и Петербург. Но все же самый свежий он именно в дальневосточных ресторанах. В восторге и местные жители, и туристы.

«Этот гребешок гораздо вкуснее того, что я пробовала у нас в Корее. Очень нежный», - признается туристка Ким Дам Ким.

За порцию гребешка просят 300 рублей. Рестораны заказывают его на морских фермах тоннами. Но все равно едва успевают пополнять запасы на кухнях.