Родителям детей, оказавшихся в плену тайской пещеры, передали их письмо

Спасатели, снабжающие водой и продуктами детей, которых ливни заперли в таиландской пещере, передали их родителям письмо, написанное на нескольких страничках из тетради. Пленники пещеры просят родителей не волноваться: у них все хорошо. Мечтают они поскорее попасть домой и съесть много вкусной еды. А еще дети передали просьбу учителям – не задавать им много домашнего задания.

Свое послание наверх передал и тренер детской футбольной команды. Он попросил у родителей прощения за то, что дети оказались в плену и поблагодарил родителей за поддержку. История с природным «пленением» детской футбольной команды в одной из провинций Таиланда началась в конце июня. Дети, как выяснилось, во время экскурсии с тренером попали под ливень и попытались укрыться в пещере. Однако вода поднялась и перекрыла выход. Нашли детей только через 10 дней.

Сообщалось, что детей планировали вывести из пещеры с аквалангами, научив их подводному плаванию. Однако после гибели одного из дайверов, заблудившегося в пещере, от этих планов решено отказаться. Если не удастся найти способов вызволить детей, они могут просидеть в пещере до октября, когда закончится сезон дождей.