Лики зверя: кот с человеческим лицом напугал пользователей Сети

Кот породы мейн-кун, с мордой напоминающей человеческое лицо, перепугал интернет-пользователей. Изображение домашнего питомца появилось на страницах социальной сети и моментально стало «вирусным». Пользователи Всемирной паутины разделились на два лагеря. Одним морда черного кота приглянулась и даже показалась милой, а у других вызвала негативные эмоции.