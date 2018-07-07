Жуткое ДТП в Краснодарском крае попало на видео

Один из пользователей сети ВКонтакте выложил видео, на котором запечатлен момент столкновения двух легковых автомобилей. Видно, что ВАЗ-2115, едущая впереди автора видео,на пологом повороте оказывается на встречной полосе – на пути «Лада-Приора». В следующий момент оба автомобиля превращаются в груду искореженного металла.

Как сообщается в группе «БЕЛОРЕЧЕНСК», авария произошла 6 июля около половины шестого вечера в районе хутора Гливенко.

«По предварительным данным, на 22-м километре автодороги Мирный — Бжедуховская — Беляевский водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и столкнулся с автомобилем “Лада-Приора”», - написал администратор группы.

Также сообщается, что в аварии выжила пассажирка одного из автомобилей, 19-летняя девушка. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу.