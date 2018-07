Аналитики предсказали рост цен на нефть

Экономисты предсказывают рост нефтяных цен до 150 долларов за баррель. Аналитики Sanford C. Bernstein & Co связывают это со снижением затрат на геологоразведку, что вызовет падение добычи. Инвестиционный Bank of America Merrill Lynch уже предположил, что в этом году нефтяной дефицит составит 630 тыс. баррелей в сутки, а в следующем – 300 тыс. баррелей в сутки – сообщает сайт «Комсомольской правды».

Эксперты отмечают, что на фоне избыточного предложения, нефтяные компании увеличили отчисления своим акционерам за счет уменьшения затрат на разведку новых месторождений. По сравнению с 2000 годом объем доказанных запасов «черного золота» упал на 30%