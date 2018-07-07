Пьяные литовские уланы обстреляли родильный дом в Вильнюсе

В Вильнюсе задержаны трое нетрезвых мужчин, обстрелявших родильный дом на улице Тизенгауза. Лишь благодаря тому, что оружие было не боевым, а пневматическим – стреляли из пистолета Swiss Arms, - обошлось без пострадавших, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Задержанными оказались – по крайней мере, двое из трех – уланами из батальона имени Великой княгини Беруте. Причем оба – профессиональные военные. Во время инцидента стрелявшие были, что называется, «не при исполнении» и в гражданской одежде, что, впрочем, не повлияет на решение отстранить их от службы.

Как заявил представитель армии Литвы Гинтаутас Цюнис, если воинская принадлежность задержанных будет установлена, их уволят из рядов батальона.

Литовские военные славятся своим горячим нравом. Недавно сообщалось, что они устроили драку на американской военной базе в Германии.