После гибели тайского дайвера план по спасению детей из затопленной пещеры отменили

Эвакуировать детей из затопленной тайской пещеры с помощью водолазного оборудования слишком опасно. К такому выводу пришли специалисты военно-морских сил Таиланда, после гибели опытного дайвера. 38-летний офицер ВМС Самарн Кунан задохнулся под водой, когда пытался доставить в пещеру баллоны с кислородом. Об этом сообщает сайт Известий.

Начать спасение детей планировали этим утром. Сначала хотели установить все необходимое оборудование, а на следующий день, при помощи опытных инструкторов, начать выводить подростков из затопленной пещеры.

Сейчас власти Таиланда и спасатели разрабатывают новый план по спасению детей. Ситуация осложняется тем, что вода постоянно прибывает, а уровень кислорода в «каменном мешке» неуклонно падает.

Юные футболисты в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером пошли в поход, в пещеру Тхам Луанг 23 июня. Они планировали вернуться в тот же день, но через несколько часов пошел ливень и выход из подземелья оказался затоплен. Детей и тренера обнаружили спустя полторы недели.