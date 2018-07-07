На Украине нашли причину проблем с Javelin: во всем виновата Россия

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) прокомментировали появившееся ранее в СМИ письмо директора украинского конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, в котором сообщается о не срабатывающих двигателях американских ПТРК Javelin. В письме на имя главы СНБО Турчинова Коростелев пишет, что у американских ракет истек срок эксплуатации маршевых двигателей, из-за чего на испытаниях ракеты не всегда срабатывали. СНБО назвало скан письма, опубликованный украинской прессой, «фейком», обвинив во всем российские спецслужбы и президента России Владимира Путина.

«Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами России — скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении на сайте СНБО.

Комплексы Javelin были поставлены на Украину еще в апреле: американские партнеры снабдили ВСУ противотанковыми ракетами с условием не применять их в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Javelin будут использованы «в случае наступления России». Однако в СНБО забыли, видимо, что решение о поставках ПТРК начало обсуждаться еще администрацией Обмамы, и что это вообще американская традиция: сбывать втридорога «туземцам» лежалый товар: по мнению экспертов, Украина, заплатившая 50 миллионов долларов за ПТРК, переплатила как минимум вдвое.