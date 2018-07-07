Украине грозит нехватка питьевой воды

Жителям Украины угрожает новая напасть: нехватка питьевой воды, сообщает РИА Новости. Из-за высоких цен на газ на неопределенный срок остановилось единственное в стране предприятие, производящее хлор – одно из крупнейших химических предприятий Украины «Днепразот».

На станциях, которые занимаются очисткой и обеззараживанием воды, осталось хлора на 7-20 дней, говорится в заявлении «Киевводоканала». Проблему необходимо решать в ближайшие дни, иначе вода из-под крана станет опасной для здоровья.