В казахской степи упали обломки «НЛО»

В небе над Казахстаном наблюдали полет «неопознанного летающего объекта»: в течение двух минут свидетели наблюдали полет неизвестного предмета размером примерно 3 на 3 метра. Затем «НЛО» упало и взорвалось, обломки разлетелись на несколько десятков метров, вызвав возгорание сухой травы, сообщает портал Nur.kz.

Степь выгорела на площади в несколько сотен гектаров, прежде чем вызванные пожарные справились с огнем.

В настоящее время место падения объекта оцеплено, специалисты МЧС и экологи собирают обломки. Скорее всего, речь идет об упавшем метеозонде или обломке ракеты.