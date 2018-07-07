Главная база ВМС США может утонуть

Главная военно-морская база ВМС США в Норфолке, штат Виргиния, может рано или поздно уйти под воду. К такому неутешительному выводу пришли американские климатологи, пишет Tne National Interest. По оценке ученых, к 2010-му году уровень мирового океана – если сохранятся нынешние климатические тенденции – поднимется на полтора метра, затопив базу.

Данное мнение подтверждается тем, что с 2000 года Норфолк регулярно подвергается наводнениям, которых, говорят ученые, с каждым годом будет только больше.

Кроме того, в этих местах часто бушуют ураганы, что, вкупе с океанскими волнами, может разрушить инфраструктуру базы.

Защитить Норфолк не представляется возможным. Ученые рекомендуют военным не строить новых сооружений в местах, которые могут быть подвержены затоплению в первую очередь.

В настоящее время в Норфолке базируется 75 судов американского флота, включая атомные субмарины и авианосцы. Там же находятся и штабы верховного командования вооруженных сил в зоне Атлантики и главнокомандующего Атлантическим флотом.