Тереза Мэй пообещала уволить Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что достигла договоренности со своим кабинетом по более мягкому варианту Brexit, согласованному с ЕС, и пригрозила уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если тот будет противоречить этой договоренности. Об этом пишет британская The Times.

«Пока мы прорабатывали нашу политику по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету выражать свои индивидуальные взгляды», - заявила Мэй на встрече с министрами.

Она подчеркнула, что достижение соглашения по этому предложению означает, что теперь дела обстоят иначе и что коллективная ответственность полностью восстановлена, Премьер заявила, что уволит каждого, кто будет противостоять этому соглашению, и в первую очередь это касается главы МИД Бориса Джонсона.

Ранее сообщалось, что Британия предложила Евросоюзу сохранить зону свободной торговли после Brexit. Кабинетом министров была разработана модель таможенного оформления, которая будет предложена для торговых сделок по всему миру.

Великобритания намерена покинуть ЕС 29 марта 2019 года.