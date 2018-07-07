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Украина на этом закончится: в Киеве рассказали, к чему приведет попытка забрать Крым силой

Роман Захаров
05:43 07.07.2018
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко также сообщил, что у руководства страны есть план по прекращению конфликта в Донбассе.
Украина на этом закончится: в Киеве рассказали, к чему приведет попытка забрать Крым силой
Фото: pixabay

Экс-глава украинского оборонного ведомства, а ныне руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко сообщил о неофициальном плане руководства Украины по прекращению конфликта в Донбассе и заявил, что стране не следует предпринимать попытки по возвращению Крыма военными методами.

Бывший министр обороны Украины отметил, что план не предусматривает решения конфликта силовыми способами. По замыслу авторов идеи, планируется использовать только дипломатические методы.

Однако, считает Гриценко, если официальный Киев попробует применить силу, то в отношении украинской стороны могут быть введены санкции, в то время как с России ограничительные меры снимут.

«Если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал экс-министр в интервью порталу Lb.ua.

Также, по мнению Анатолия Гриценко, действующему украинскому правительству осталось не более года, поэтому план при нем применяться не будет, поскольку рассчитан на 3–5 лет.

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