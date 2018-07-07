Италия решила отказаться от закупок истребителей F-35

Италия больше не будет закупать истребители F-35, которые страна производит совместно со своими союзниками по НАТО. Такое заявление сделала глава итальянского министерства обороны Элизабетта Трента

«Мы больше не будем закупать F35», — заявила министр в эфире телеканала La7.

Элизабетта Трента добавила, что итальянский кабмин понимает все последствия таких действий, которые ведут к штрафам, однако не изменит решения об отказе покупать истребители.