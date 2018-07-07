Полиция арестовала водителя фуры, протаранившего автобус с канадскими хоккеистами

В Канаде взят под стражу водитель грузового автомобиля, который весной этого года протаранил автобус с юниорской хоккейной командой «Гумбольдт Бронкос».

По информации CBC, против Джаскирата Сидху были выдвинуты 29 обвинений, 16 из которых связаны с опасным вождением, повлекшим гибель людей. Еще 13 пунктов касаются опасного управления транспортом, которое привело к ранению людей.

Как передает телеканал, Сидху предстанет перед судом на следующей неделе.

Напомним, 6 апреля рядом с канадским городом Тисдейл грузовик врезался в автобус с хоккеистами. В результате инцидента погибли 16 человек в возрасте от 16 до 21 года.