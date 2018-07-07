В Кремле прокомментировали решение Макрона посетить ЧМ-2018

В Кремле рады решению президента Франции Эммануэля Макрона посетить полуфинальный матч французской футбольной сборной в рамках ЧМ-2018. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рады, что президент Франции приедет», — сказал Песков, комментируя решение французского лидера.

10 июля в Санкт-Петербурге сборная Франция встретится с командой Бельгии в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о своем решении приехать в РФ на игру национальной команды на ЧМ-2018.