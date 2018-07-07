В центре Москвы перекроют несколько улиц в ночь на воскресенье

В ночь с 7 на 8 июля на нескольких улицах в центре Москвы будет перекрыто движение автомобилей по случаю гуляний футбольных болельщиков.

Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, 6 июля, московским департаментом транспорта, 7 июля в 23:00 мск будет закрыт проезд по улицам Охотный Ряд, Варварка, Ильинка, Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской и Театральный проезд до Неглинной.

В ведомстве попросили выбирать пути объезда и отметили, что также «возможны дополнительные ограничения сотрудниками ГИБДД».

Также сообщается, что в ночь с субботы на воскресенье метро, МЦК, 45 маршрутов наземного транспорта и шаттлы до фанфестов будут работать до 3 часов.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России по футболу сыграет против хорватской команды в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 мск.