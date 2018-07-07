Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи перед матчем ЧМ-2018

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев встретится с хорватским лидером Колиндой Грабар-Китарович в Сочи, где 7 июля будет проходить матч между национальными футбольными сборными.

По сообщениям пресс-службы российского кабмина, во время встречи президент Хорватии и премьер-министр РФ обсудят «основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества» между двумя странами.

Напомним, сборная России по футболу сыграет против хорватской команды в субботу, 7 июля, в рамках 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в 21:00 мск.