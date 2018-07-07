Британия предлагает Евросоюзу создать зону свободной торговли после Brexit
По словам Терезы Мэй, британское правительство готово предложить новую таможенную модель для бизнеса, подразумевающую свободу заключения торговых соглашений по всему миру.
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Британия предложит ЕС сохранить зону свободной торговли после brexit. Такое заявление сделала глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй.
«Мы предлагаем создать между Великобританией и ЕС зону свободной торговли, которая установит общие правила для промышленных товаров и сельхоз продукции», — заявила британский премьер.
При этом Мэй отметила, что кабинет министров Великобритании готов предложить новую таможенную модель для бизнеса, подразумевающую свободу заключения торговых соглашений по всему миру.
Напомним, в марте этого года британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что страна не может свободно торговать с третьими странами, находясь в таможенном союзе с Брюсселем.