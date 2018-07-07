Британия предлагает Евросоюзу создать зону свободной торговли после Brexit

Британия предложит ЕС сохранить зону свободной торговли после brexit. Такое заявление сделала глава правительства Соединенного Королевства Тереза Мэй.

«Мы предлагаем создать между Великобританией и ЕС зону свободной торговли, которая установит общие правила для промышленных товаров и сельхоз продукции», — заявила британский премьер.

При этом Мэй отметила, что кабинет министров Великобритании готов предложить новую таможенную модель для бизнеса, подразумевающую свободу заключения торговых соглашений по всему миру.

Напомним, в марте этого года британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что страна не может свободно торговать с третьими странами, находясь в таможенном союзе с Брюсселем.