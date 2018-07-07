Трамп встретится с Елизаветой II во время визита в Великобританию

Королева Елизавета II примет Дональда Трампа и его супругу Меланью во время запланированного визита президентской четы в Великобританию. Об этом говорится в в графике американского лидера, распространенном 6 июля канцелярией британского премьер-министра.

В сообщении отмечается, что встреча президента США и британского монарха состоится за пределами Лондона. Также в графике Дональда Трампа запланирована встреча с главой кабмина Соединенного Королевства Терезой Мэй.

Согласно документу, после встречи с Елизаветой II Дональд Трамп и его супруга отправятся в Шотландию, где президент США начнет подготовку к российско-американскому саммиту в Хельсинки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился с журналистами информацией о том, на какие темы будут беседовать главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, когда встретятся.