Краб напал на поедавшую его китаянку

Поедание краба закончилось легкой травмой для молодой китаянки. Видео инцидента девушка-видеоблогер опубликовала в Сети.

На записи видно, как автор ролика берет палочками ракообразное, которое кажется мертвым. Но после того, как она попыталась съесть краба, он внезапно сгруппировался и сжал клешню, уцепившись за губу блогера. Далее китаянка, сморщившись от неожиданности, попыталась освободиться. На этом кадре видео обрывается.

По мнению некоторый пользователей Интернета, автор видео ела популярное в КНР блюдо «пьяный краб». Для его приготовления живых ракообразных вымачивают в спиртных напитках до тех пор, пока они не перестают шевелиться.