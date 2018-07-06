Власти Таиланда сообщили о 33 погибших при крушении туристического судна – СМИ

В результате опрокидывания туристического судна недалеко от Пхукета погибли 33 человека. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление руководства Таиланда.

В сообщении подчеркивается, что все погибшие являются гражданами Китая.

В свою очередь в экстренных службах заявляют, что поиски остальных о пропавших без вести 23 человек в данный момент прекращены и возобновятся утром. Всего на борту прогулочного судна в момент крушения находились 105 человек — китайские туристы, тайские гиды и экипаж.