Греф рассказал о правильном выборе паролей

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал выбирать двухступенчатую систему защиты и регулярно менять пароли. Об этом он говорил на Международном конгрессе по кибербезопасности, сообщило в субботу РИА Новости.

Он добавил, что нельзя записывать свои пароли ни в какие электронные устройства. Кроме того, Греф рассказал, что в качестве защиты нельзя использовать дни рождения своих родственников, так как эта информация доступна хакерам.

Проблема кибербезопасности остается одним из главных вопросов для российской экономики. Заместитель главы Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что ущерб российской экономике от хакеров в текущем году может составить более одного триллиона рублей, а мировой экономике – 1,5 триллиона долларов.