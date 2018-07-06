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Греф рассказал о правильном выборе паролей

Екатерина Масло
22:56 06.07.2018
Глава Сбербанка рассказал, какие пароли нужно выбирать, чтобы защитить себя от кибермошенников.
Греф рассказал о правильном выборе паролей
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал выбирать двухступенчатую систему защиты и регулярно менять пароли. Об этом он говорил на Международном конгрессе по кибербезопасности, сообщило в субботу РИА Новости.

Он добавил, что нельзя записывать свои пароли ни в какие электронные устройства. Кроме того, Греф рассказал, что в качестве защиты нельзя использовать дни рождения своих родственников, так как эта информация доступна хакерам.

Проблема кибербезопасности остается одним из главных вопросов для российской экономики. Заместитель главы Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что ущерб российской экономике от хакеров в текущем году может составить более одного триллиона рублей, а мировой экономике – 1,5 триллиона долларов.  

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