Скотленд-Ярд опубликовал новые подробности о деле об отравлении в Эймсбери

Детективы, которые расследуют отравление двух человек в Эймсбери, опубликовали подробную информацию о действиях пострадавших до инцидента.

Отравленные женщина и мужчина по-прежнему находятся в больнице.

Оказалось, что незадолго до отравления они посещали Солсбери.

В сообщении говорится, что расследование продвигается довольно быстро. В нем задействованы 100 следователей контртеррористического подразделения. Также им помогают детективы из Уилтшира.Все участники расследования должны в ближайшее время найти источник отравления.

Отмечается, что расследование этого дела может занять несколько месяцев.

Полиция также сообщила о намерении сохранить выставленные кордоны в Эймсбери и в Солсбери.

Ранее в Эймсбери в критическом состоянии нашли двух человек с симптомами, как у отравленных 4 марта в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.