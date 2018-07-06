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За прошедшие сутки в Сирию вернулись 105 человек

Егор Левин
22:20 06.07.2018
Продолжается восстановление мирной жизни в Сирии.
За прошедшие сутки в Сирию вернулись 105 человек
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализации гуманитарной ситуации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются плановые мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск. Представители Центра по примирению враждующих сторон города Алеппо приняли участие в заседании Комитета национального примирения, в ходе которого уточнена обстановка и определены населенные пункты для проведения благотворительных акций.

Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. В администрации города Хомс проведена рабочая встреча с директором высшего образования провинции по вопросам завершение получения высшего образования студентами, вынуждено прервавшим обучение.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия для возвращения вынужденных переселенцев, благодаря этому из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома вернулось 71 379 жителей Восточной Гуты. Только за прошедшие сутки к родным очагам возвратился 105 человек.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Умм-Валад (провинция Эс-Сувейда), Тель-Ахмар (провинция Алеппо) и Хшам (провинция Дейр-Эз-Зор). Людям передано 2,3 тыс. продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил около 10 тонн.

Представителями Центра по примирению продолжается работа в Юго-западной зоне деэскалации по проведению переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований, мероприятий установления режима прекращения боевых действий, а также мероприятий вывода мирных жителей через пункты пропуска. Об этом сообщает Министерство обороны России.

За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вблизи населенного пункта Кафер-Шамс вышло 2370 мирных жителей. Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 37 тыс. человек.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 88 сирийцам, в том числе 51 ребенку.

Для помощи беженцам при содействии российского Центра примирения враждующих сторон организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания в лагерях беженцев «Джебаб» и «Рсас» в провинции Эс-Сувейда.

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