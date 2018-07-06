Сочи затопило накануне матча Россия-Хорватия

За сутки до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией в Сочи резко ухудшилась погода. На город обрушился сильнейший ливень. Об этом сообщила «Газета.ru».

Из-за дождя некоторые улицы оказались затопленными, а на дорогах образовались пробки.

В администрации города отметили, что за один день в Сочи выпала месячная норма осадков. Мощный тропический ливень обошелся без последствий.

Матч между сборной России и Хорватией состоится в 21:00 (по мск). В местном управлении МЧС сообщили, что непогода будет и в день проведения встречи.