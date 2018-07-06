Дональд Трамп признался в любви к России

Президент США сделал необычное заявление. Он сказал, что любит Россию.

Во время выступления перед своими сторонниками, проживающими в штате Монтана, американский лидер признался в своей любви к России. По его словам, Америка намеревается поладить с РФ.

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе, и намерен поладить с Россией. С Россией, с Китаем, поладить с другими странами. Это — хорошее дело, это не плохо», — заявил президент США.

Его слова передает Fox News.

Ранее сообщалось о темах, которые затронут в своей беседе лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.