Дональд Трамп признался в любви к России
По словам американского лидера, Соединенные Штаты намереваются поладить с РФ.
Фото: Yuri Gripas / CNP / AdMedia
Видео: Fox News / Twitter
Президент США сделал необычное заявление. Он сказал, что любит Россию.
Во время выступления перед своими сторонниками, проживающими в штате Монтана, американский лидер признался в своей любви к России. По его словам, Америка намеревается поладить с РФ.
«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе, и намерен поладить с Россией. С Россией, с Китаем, поладить с другими странами. Это — хорошее дело, это не плохо», — заявил президент США.
Его слова передает Fox News.
Ранее сообщалось о темах, которые затронут в своей беседе лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин.