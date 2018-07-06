Украинские силовики снабжают ДНР оружием – Басурин

Украинские силовики продают оружие военнослужащим самопровозглашенной Донецкой Национальной Республики. Об этом рассказал заместитель командующего ВС ДНР, полковник Эдуард Басурин, сообщил официальный сайт ДНР.

Басурин заявил, что был найден доклад начальника СБУ по Донецкой области на имя президента Украины, в котором он написал о фактах преступлений в коррупционных схемах командования в зоне проведения ООС. Отмечается, что этот документ вызван недовольством сотрудников СБУ в связи с прошедшей реорганизацией и сменой формата «АТО», по которому они стали непосредственно подчиняться ООС.

Согласно документу, в одной из воинских частей, которая расположена в зоне проведения ООС, была выявлена недостача вооружения и материальных средств. Полковник показал два ручных пулемета Калашникова из списка о недостаче.

Он отметил, что все остальное вооружение и материальные средства находятся в ДНР. Басурин подчеркнул, что их представили в качестве примера того, что украинские военные для личного обогащения продает оружие и боеприпасы, и заканчивать боевые действия они не собираются.