Лавров рассказал, что обсудят Путин и Трамп на встрече

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился с журналистами информацией о том, на какие темы будут беседовать главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, когда встретятся. По словам министра, определенных установленных заранее тем для разговора не будет.

«Какой-то формальной бумаги не будет», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Путин и Трамп — достаточно опытные и влиятельные политики, чтобы самостоятельно определять, о чем разговаривать.

При этом, Лавров отметил, что обсуждение тем Сирии и Украины определенно будет присутствовать во время встречи лидеров двух стран.

«Все, что захотят обсудить, они обсудят», — передает ТАСС слова министра.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп рассказал о нелегких отношениях с партнерами по НАТО. На форуме со своими сторонниками в штате Монтана американский лидер поведал, что союзники постоянно упрекают его в намерении наладить добрые отношения с Москвой.