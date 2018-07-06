Инвесторы из ОАЭ вложат в проект «Кортеж» 110 миллионов евро

Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вложит 110 миллионов евро в автопроект «Кортеж», получив при этом долю в 30%. Инвестиции помогут в разработке и производстве люксовых автомобилей гражданского производства под брендом Aurus.

Как сообщил на встрече с представителями ОАЭ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, это станет новым этапом в развитии проекта. Этому поспособствует компания Tawazun.

Она войдет в совместное предприятие по производству автомобилей под маркой Aurus проекта «Кортеж». Также инвестиции будет направлены на создание линейки защищенных автомобилей и их дистрибуцию и послепродажное обслуживание.

По данным ТАСС, Tawazun получит около 30% проекта, 60% останется у «НАМИ» и 5% — у Sollers. Окончательно все условия будут определены в конце 2018 года.