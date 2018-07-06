ОЗХО представила доклад по «химической атаке» в сирийской Думе

Сотрудники ОЗХО нашли следы органических веществ, содержащих хлор, которые были использованы при атаке в сирийской Думе 7 апреля. Об этом организация сообщила в своем предварительном докладе.

В документе договорится, что вещества были найдены в образцах из окружающей среды. Кроме того, в них якобы нашли остатки взрывчатого вещества.

Отмечается, что никаких органофосфорных нервно-паралитических агентов или продуктов их разложения не обнаружили.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийскую Думу. Москва опровергла эту информацию. В МИД РФ заявили, что цель ложной информации о применении химических отравляющих веществ армией САР – выгородить террористов и оправдать удары извне.