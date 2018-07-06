Поставленные Америкой на Украину Javelin отказались стрелять

В киевском конструкторском бюро указали на недостатки поставленных в страну американских противотанковых комплексов Javelin.

Как следует из письма, которое бюро отправило в Совет национальной безопасности и обороны Украины, «Джевелины», которые Украина получила от Соединенных Штатов, перестали работать прямо на показательных стрельбах. Как оказалось, проблема крылась в двигателях ракет — истек срок их эксплуатации. Однако, перед поставкой на Украину правительство США продлило его специальным решением.

Как следует из текста письма, копия которого появилась в Сети, двигатели необходимо дополнительно проверить, так как их использование может привести к гибели военнослужащих.

Помимо прочего, в письме подчеркивались и иные недостатки полученного вооружения: высокая цена, малая дальность стрельбы, чувствительность к погоде, необходимость привлечения к обслуживанию заграничных специалистов.

В конце письма выдвигается предложение о том, чтобы снабдить ВСУ противотанковыми ракетными комплексами производства Украины.