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МВД Украины предложило начать возвращение Донбасса с Горловки

Екатерина Масло
20:06 06.07.2018
Реализовать план можно будет после подписания соглашения о «деоккупации Украины».
МВД Украины предложило начать возвращение Донбасса с Горловки
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

МВД Украины заявило, что начать возвращение Донбасса под контроль Киева нужно с Горловки. Такой план предложил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко во время научно-практического семинара «Стратегия восстановления целостности Украины». Об этом в пятницу сообщила газета «Известия».

Он рассказал, что для этого нужно ввести в Донбасс полноценную миротворческую миссию ООН.

Варченко отметил, что хватит трех тысяч человек «ООНовской миссии», чтобы зайти в эти регионы.

Также он подчеркнул, что занять эти территории можно лишь в том случае, если будет подписано соглашение о «деокупации Украины».

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин раскрыл тактику украинских военных по захвату Донбасса. Он рассказал, что разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской техники, нахождение которой на линии соприкосновения запрещено минскими соглашениями.  

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