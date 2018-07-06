Слон упал на зрителей во время выступления в Германии

Тяжелый как слон - это сравнение в полной мере и главное на себе смогли прочувствовать гости циркового представления в немецком городе Оснабрюк.

Во время номера «Наездницы на слонах» животные подрались на арене и одно из них упало прямо на зрителей.

По словам представителей цирка, пострадал один человек. Он отделался легкой травмой ноги и после оказания первой помощи продолжил смотреть представление.