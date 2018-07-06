Первые участники главного военно-морского парада в честь дня ВМФ прибыли в Кронштадт

Кронштадт встречает участников главного военно-морского парада в честь дня ВМФ, который отметят 29-го июля.

С Северного флота на Балтику прибыла одна из самых бесшумных, а потому малозаметных - подводная лодка «Владикавказ». На борту этой субмарины современное ракетное и торпедное вооружение. Ее основное предназначение уничтожение кораблей и подлодок противника.

Держит курс на Кронштадт Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту.

Вскоре ожидается прибытие гвардейского корвета балтийского флота «Сообразительный» вооруженного ракетами «Уран» и самого большого десантного корабля «Иван Грен», который способен перевозить до трехсот морпехов, более тридцати БТР или 13 танков.

Всего в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействуют более сорока боевых кораблей, около сорока летательных аппаратов и более четырех тысяч военнослужащих всех флотов и Каспийской флотилии.