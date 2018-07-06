В академию Штиглица принесли на реставрацию неизвестную ранее картину Ильи Репина

Сейчас с этой картиной обращаются как с настоящим сокровищем – и она этого заслуживает! Обнаружена неизвестная ранее работа самого Ильи Репина – вот и подпись автора. А так эта картина выглядела еще недавно. Владельцу она досталась в наследство, как безымянный холст – в абсолютно удручающем состоянии, даже без подрамника – и он решил отнести ее реставратору Андрею Осетрову.

«Она была совершенно в непонятном состоянии в виде тряпочки, было сложно представить себе, что это Репин, я и сам не догадывался. Там была подпись немного похожая на Репина, но представить себе, что это он, в таком состоянии», - говорит реставратор Андрей Осетров.

Два года понадобилось, чтобы восстановить полотно. Параллельно провели тщательное исследование картины. Эксперты сделали ее инфракрасную съемку, провели химический анализ красок, сверили автограф художника. И установили - реставратору-преподавателю и его студентке Анне удалось выявить подлинную работу мастера. Настоящее открытие!

«О боже мой, я реставрирую Репина – вот так примерно это было. Очень вдохновляющее и мотивирующее», - делится своими впечатлениями Анна Смирнова, выпускница художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица.

Здесь изображен артист Александринского театра Василий Самойлов, картина написанный за год до его смерти – в 1886-ом году. Но портрет Самойлова руки Репина уже хранится в Русском музее. И эта картина моложе на 16 лет. Значит ли это, что найдена копия? Как оказалось, некоторые свои работы Репин еще и повторял по нескольку раз – например, известны 3 варианта портрета Льва Толстого. И знатоков творчества мастера такое «клонирование» ничуть не смущает.

«Портрет Самойлова я думаю, он тоже повторил конечно. Они разные, разные в том числе и по задачам. И он несколько грубо написан. Может другая задача, может техника живописи изменилась, но тем не менее оба портрета очень хороши», - говорит Татьяна Бородина заведующая музеем-усадьбой И.Е. Репина «Пенаты»

Владелец картины пока избегает публичности. И его можно понять – весьма вероятно, что старый холст, который долгие 10-летия пылился за шкафом, действительно является работой выдающегося русского художника. И тогда его стоимость на аукционах может достигать сотен тысяч евро.