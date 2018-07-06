Неизвестный объект упал с неба в степи на западе Казахстана

В небе над Казахстаном местные жители зафиксировали неизвестный светящийся объект.

Он сначала некоторое время летел, освещая небо, а затем с грохотом рухнул в степи. Обломки разбросало в радиусе одного километра.

Сразу после этого происшествия в соседних населенных пунктах пропала мобильная связь. Тем временем в местной администрации сообщают, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет, на месте падения объекта работают спасатели и экологи. Более полную информацию обещают предоставить после проведения всех необходимых процедур. Но есть предположение, что упавший предмет - не что иное, как простой космический мусор.

И уже точно известно, что в ближайшие 4-7 лет на Землю из космоса упадет еще один объект - станция «Космос- 482» - неудачно запущенный близнец станции «Венера-8». В 1972 году они были направлены на вторую от солнца планету, чтобы передавать научную информацию о ее поверхности.

«Венера-8» своей цели достигла, а вот ее близнец из-за сбоя в разгонном блоке остался вращаться вокруг Земли по втянутой орбите, которая постепенно снижает высоту. Точное место падения предсказать пока сложно. Известно только, что весит аппарат около пяти-сот килограммов и, скорее всего, при падении не развалится.