Трамп рассказал о подготовке к встрече с Путиным

Дональд Трамп рассказал о нелегких отношениях с партнерами по НАТО. На форуме со своими сторонниками в штате Монтана американский лидер поведал, что союзники постоянно упрекают его в намерении наладить добрые отношения с Москвой.

«Каждый раз, когда я что-либо им предлагаю, предлагаю оптимизировать расходы, они мне говорят: о, смотрите, он не любит НАТО, он любит Россию. Я люблю Россию. Вот что я отвечу: я встречусь с Путиным и буду с ним разговаривать. И это хорошо, а не плохо. Поверьте, все будет хорошо. Готов ли я к этому? Я полностью готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», - заявил Трамп.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.