Сергей Лавров в Вене обсудил иранскую ядерную программу

Москва заинтересована в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и его полной реализации. Об этом заявил Сергей Лавров в Вене, где проходит встреча пяти международных посредников и Ирана.

Необходимость выполнения достигнутых три года назад договоренностей глава МИД уже обсудил с коллегами из Ирана и Китая Мохаммадом Зарифом и Ваном И. Стороны также рассмотрели ряд других вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и КНДР.

США в этих переговорах не участвуют. В начале мая Вашингтон вышел из ядерной сделки с исламской республикой. Как заявил Дональд Трамп, соглашение невыгодно Штатам.