За сутки из юго-западной зоны деэскалации вышло 5 тысяч мирных жителей

Пять тысяч мирных жителей за сутки покинуло юго-западную зону деэскалации в Сирии, все еще находящуюся под контролем незаконных формирований. Это стало возможным благодаря активной работе специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон. Они объясняют боевикам, что дальнейшее сопротивление правительственным войскам бессмысленно, и убеждают их сложить оружие.

Тем, кто выходит из опасной зоны, медицинскую помощь оказывают российские военные врачи. За минувшие сутки их пациентами стали 18 сирийцев, среди которых десять детей. Всего за неделю на подконтрольные сирийскому правительству территории из юго-западной зоны деэскалации вышли более 35 тысяч человек.

Российские военнослужащие проводят для нуждающихся гуманитарные миссии, выдают продуктовые наборы, предметы первой необходимости и питьевую воду.