Дональд Трамп подарил Ким Чен Ыну диск с песней «Человек-ракета»

Новая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа пройдет в Женеве - эту новость сообщают японские СМИ. По их данным, КНДР уже отправила в Швейцарию своих дипломатов - подыскать подходящие залы для переговоров и отели для проживания северокорейского руководства.

Тем временем в Пхеньян прибыл госсекретарь США Майк Помпео. Главная цель визита - соглашение по ядерному разоружению Корейского полуострова, начатое в конце весны. Американский посланник уже встретился с вице-председателем Народной партии. Подробности не приводятся. Но стоит отметить «живость» видеосъемки: кажется, впервые на подобные мероприятия стали допускать не только репортеров государственного информагентства КНДР.

Известно, что Помпео привез Ким Чен Ыну подарок от Дональда Трампа. Кроме личного письма, ему передали диск с песней Элтона Джона «Rocket Man» («Человек-ракета» - прим. ред.). Так президент США не раз называл лидера Северной Кореи. На встрече в июне Ким Чен Ын сказал Трампу, что ни разу этой песни не слышал.