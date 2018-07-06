Лидеров секты «Аум Синрике»* казнили в Японии

В Японии казнили лидеров запрещенной в нашей стране секты «Аум Синрике», в том числе ее основателя Секо Асахару.

Исполнение приговора откладывалось 20 лет. Все это время шли судебные разбирательства, главным эпизодом которых стала атака в токийском метро. В марте 1995 года сектанты распылили зарин на двух переполненных станциях подземки. Эта атака против мирного населения стала самой крупной в новейшей истории страны. По разным данным, тогда погибли до 30 человек. Более 6,5 тысячи получили серьезные отравления. За годы разбирательств выяснилось, что подобные нападения «Аум Синрике»* готовила и за пределами Японии, например в США, куда даже успели отправить контейнер с зарином, спорами сибирской язвы и лихорадкой Эбола. Этого хватило бы на отравление четырех миллионов человек. Всего в секте состоят десятки тысяч. К ответственности приговорили менее 200. Большая часть последователей продолжает легально жить в разных странах мира.

*«Аум Синрике» - запрещенная в РФ организация