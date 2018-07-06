До четырех человек выросло число погибших в результате ЧП на Ровенском полигоне

Число жертв на Ровенском полигоне на Украине увеличилось до 4 человек, еще несколько бойцов ранены. Об этом сообщает Закарпатская областная администрация. По ее данным, во время учений взорвался миномёт. Двое военных погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Все пострадавшие находятся в тяжелом и средне-тяжелом состоянии. В ближайшее время некоторых из них перевезут на лечение во Львов.

Пресс-служба Минобороны страны уточняет: трагедия произошла во время выполнения огневой задачи по уничтожению условного противника. Идет служебное расследование под личным контролем генерального прокурора Юрия Луценко. Основная версия взрыва - нарушение мер безопасности во время пользования оружием.

Власти Ровенской области объявили субботу, 7-ое июля днём траура.