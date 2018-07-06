Во время спасения таиландских детей из пещеры погиб дайвер

Из Таиланда сегодня пришла трагическая новость, которая заметно поубавила оптимизма у всех, кто верит в благополучный исход операции по спасению 12 подростков и их тренера из затопленной пещеры. Один из дайверов, в прошлом спецназовец, погиб, доставляя в пещеру баллоны с кислородом. На обратном пути ему самому не хватило воздуха. И теперь у всех один вопрос: если не справился профессионал, бывший «морской котик», то как можно рассчитывать на то, что путь смогут преодолеть дети, особенно те, кто не умеет плавать?

От того места, где они сейчас находятся, до выхода примерно четыре километра. Причем не по прямой. Большую часть пути придется преодолевать под водой. И не просто плыть, а плыть по опасным, узким коридорам в мутной, грязной воде и полной темноте. До первого островка суши, где можно будет передохнуть, почти полкилометра. Выдержат ли напуганные и ослабленные дети - большой вопрос.

Идея добраться до них сверху была отброшена: даже если удастся пробурить несколько сотен метров породы, карабкаться вверх по размокшей от дождей известке, это еще больший риск. Спасатели уже доставили в пещеру гидрокостюмы для подводного плавания и баллоны с кислородом. И, судя по всему, решение об эвакуации нужно принимать буквально в ближайшие часы. Ведь на подходе новая серия ливней, тогда пещеру может затопить полностью.

И еще одна тревожная новость из Таиланда. На борту потерпевшего крушение судна «Феникс», в результате которого погибли, по последним данным, 40 человек, мог находиться россиянин. Местная пресса называет только возраст - 30 лет. Фамилия неизвестна.

Дипломаты эту информацию пока не подтвердили. Туристическое судно «Феникс» накануне во время сильного шторма перевернулось и затонуло у южного побережья Пхукета. На его борту находились 93 туриста и 12 членов экипажа. Сорок девять человек удалось спасти. Шестнадцать до сих пор числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что все они - граждане Китая. Хотя спасенный капитан затонувшего судна рассказал, что, по крайней мере, двое его пассажиров имели европейскую внешность. Поисково-спасательная операция все еще продолжается, на месте катастрофы работают военнослужащие Военно-морских сил Таиланда и дайверы.