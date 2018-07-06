В Польше приостановили полеты МиГ-29 после крушения одного из истребителей

Министерство национальной обороны Польши приостанавливает полеты всех истребителей МиГ-29, после того как один из них потерпел крушение. В результате ЧП погиб пилот.

Трагедия произошла во время ночного полета в Варминско-Мазурском воеводстве страны. Самолет упал в поле, пилот успел катапультироваться, но от полученных травм скончался до приезда врачей.

Как отметили в военном ведомстве Польши, погибший был очень опытным летчиком, имел более 850 часов налета, в том числе более 600 часов на МиГ-29.

До окончания расследования полеты истребителей этого типа в республике приостановлены.