Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МВД поручил разобраться в обстоятельствах возбуждения дела против матери ребенка-инвалида

Лина Давыдова
18:13 06.07.2018
Глава МВД Владимир Колокольцев поручил тщательно разобраться во всех обстоятельствах случившегося.
Глава МВД поручил разобраться в обстоятельствах возбуждения дела против матери ребенка-инвалида
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД России закрыло дело против москвички Екатерины Конновой, которую обвиняли в незаконном распространении психотропных препаратов за попытку продать остатки лекарства, выписанного ее сыну-инвалиду. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах данной ситуации.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах», - сказала Волк.

Екатерина Коннова была задержана полицией в центре Москвы при попытке продать несколько капсул лекарства, содержащего психотропное вещество диазепам, которое в России не имеет сертификата. Мать двоих детей приобрела препарат в Интернете для своего сына. У Конновой остались лишние пять клизм, и она опубликовала на интернет-форуме предложение продать лекарство за 3 250 рублей тому, кто в нем нуждается. Как призналась женщина, она не знала, что диазепам относится к запрещенным психотропным веществам.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
Дата06.07.2018, 15:59
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
В Кремле оценили возможность придания добровольцам в Сирии официального статуса
Дата06.07.2018, 13:19
В Кремле оценили возможность придания добровольцам в Сирии официального статуса
Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
Дата05.07.2018, 20:08
Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Сложнейшая дозаправка в воздухе: эксклюзивные кадры из воздушного танкера
Дата06.07.2018, 14:00
Сложнейшая дозаправка в воздухе: эксклюзивные кадры из воздушного танкера
«Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской битве
Дата05.07.2018, 07:46
«Огненная дуга»: 10 малоизвестных фактов о Курской битве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:59 В стране и мире
Видео
Россия ввела ответные меры на ввозные пошлины США
14:22 В стране и мире
Видео
С москвички Екатерины Конновой сняты все обвинения
13:56 В стране и мире
Видео
Спасатели предупредили о новой угрозе для запертых в пещере детей в Таиланде
13:17 В стране и мире
Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США
13:12 В стране и мире
Китай обложил пошлинами товары из США
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу Видео
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам Видео
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам
Лопасти ужаса: вертолет ВСУ едва не задел отдыхавших на мариупольском пляже Видео
Лопасти ужаса: вертолет ВСУ едва не задел отдыхавших на мариупольском пляже
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков Видео
Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия Видео
Трусы надежды: в Сети высмеяли поступок Роналду в матче Уругвай - Португалия
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.