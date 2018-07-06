Глава МВД поручил разобраться в обстоятельствах возбуждения дела против матери ребенка-инвалида

МВД России закрыло дело против москвички Екатерины Конновой, которую обвиняли в незаконном распространении психотропных препаратов за попытку продать остатки лекарства, выписанного ее сыну-инвалиду. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, глава МВД Владимир Колокольцев поручил разобраться во всех обстоятельствах данной ситуации.

«Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову тщательно разобраться во всех обстоятельствах», - сказала Волк.

Екатерина Коннова была задержана полицией в центре Москвы при попытке продать несколько капсул лекарства, содержащего психотропное вещество диазепам, которое в России не имеет сертификата. Мать двоих детей приобрела препарат в Интернете для своего сына. У Конновой остались лишние пять клизм, и она опубликовала на интернет-форуме предложение продать лекарство за 3 250 рублей тому, кто в нем нуждается. Как призналась женщина, она не знала, что диазепам относится к запрещенным психотропным веществам.