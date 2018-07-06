Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности

Не обошли вниманием завтрашний матч российской сборной против команды Хорватии и участники оперативного совещания Совета безопасности, которое провел президент России Владимир Путин.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они пожелали нашей команде успеха. Одной из главных тем стала предстоящая встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится 16 июля в Хельсинки. В этой связи обсуждались вопросы стратегической стабильности и безопасности.

Одной из тем предстоящих российско-американских переговоров на высшем уровне может стать кибербезопасность. Сегодня эту проблему обсуждают в Москве участники международного конгресса. В пленарном заседании принял участие президент России Владимир Путин. Он призвал международное сообщество объединить усилия, чтобы противостоять угрозам в киберпространстве, которые сегодня обретают глобальный характер. Различного рода атаки на ресурсы госструктур, банковского сервиса, других коммерческих организаций обрели массовый характер, и от них страдает все больше стран по всему миру. Ущерб в прошлом году составил почти триллион долларов. Глава государства отметил, что в первом квартале число попыток взломать российские ресурсы увеличилось на треть.

Президент рассказал участникам конгресса, какие именно дополнительные меры планируют принять в нашей стране для повышения уровня безопасности. Будет реализована инициатива бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве. При кибератаках эта система позволит лучше координировать действия операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с правоохранительными органами и тем самым оперативно ликвидировать возникающие угрозы. Необходимо, чтобы действующее в России программное обеспечение и инфраструктура связи основывались на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию.

По словам Путина, важно выработать единые правила игры, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств. Россия выступила с инициативами, которые касаются ответственного поведения в информационной сфере, механизмов противодействия информационной преступности и международного регулирования глобальной сети.