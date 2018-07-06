На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео
Житель Одессы снял на видео гусеницу-мутанта и выложил в Сеть.
Видео: youtube / Сайт города Одессы 048.ua
Необычное существо обнаружил украинец Александр Емельянов. Видео, на котором показана гусеница-мутант, появилось на YouTube.
Мужчина описывает странное существо как смесь ящерицы и мыши.
«Поверхность кожицы гладкая, но не совсем, как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца вверх торчит загнутое жало. Она целит им при перевороте и сворачиваясь тоже. При угрозе поднимает переднюю часть», - рассказывает Емельянов.
И правда, на кадрах видеозаписи гусеница не похожа на насекомое, выделяясь за счет своей «мышиной» головы.