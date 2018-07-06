На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео

Необычное существо обнаружил украинец Александр Емельянов. Видео, на котором показана гусеница-мутант, появилось на YouTube .

Мужчина описывает странное существо как смесь ящерицы и мыши.

«Поверхность кожицы гладкая, но не совсем, как будто с чешуей, совсем змеиной. В конце тельца вверх торчит загнутое жало. Она целит им при перевороте и сворачиваясь тоже. При угрозе поднимает переднюю часть», - рассказывает Емельянов.