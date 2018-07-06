«Нафтогаз» требует от Стокгольма пересмотреть тарифы на транзит газа с «Газпромом»
Украинская сторона хочет изменить условия контракта с российской компанией с марта 2013 года.
Фото: naftogaz.com
Стокгольмский арбитраж получил исковое заявление от украинской компании «Нафтогаз». Документ содержит требование о пересмотре тарифа на транзит газа по контракту с российским «Газпромом».
С помощью иска украинская сторона рассчитывает получить от России еще 11,58 миллиарда долларов. «Нафтогаз» требует пересмотра условий контракта с марта 2013 года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по делу о факте выдачи премий в размере 45 миллионов долларов высшему менеджменту компании «Нафтогаз» по причине «победы над "Газпромом"».