Клиентов «Натали Турс» пообещали не выселять из турецких и испанских отелей

Представители властей Турции и Испании готовы оказать посильную помощь и поддержку российским туристам - клиентам оператора «Натали Турс». У многих из них начались проблемы во время отдыха из-за финансовых трудностей турагентства. Сегодня глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов обсудил эти вопросы с советником посольства Турции в России Джелаем Кылычом и чрезвычайным послом Испании в России Игнасио Рубио.

На переговорах Сафонов проинформировал своих собеседников о случаях досрочного выселения россиян из гостиниц и отелей, говорится на сайте Ростуризма.

«Представители турецкой и испанской сторон поддержали позицию российского коллеги и обещали принять все меры для защиты законных интересов российских туристов», - говорится на официальном сайте Ростуризма.

Напомним, 4 июля дочерняя компания туроператора «Натали Турс» «Панорама Тур» аннулировала все купленные ранее туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Сейчас за границей, по данным Ростуризма, находится 3,5 тысячи клиентов компании.